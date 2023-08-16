السعودية ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البيض وروسيا الأرخص عالمياً

وفيما يتعلق بالأسعار في الدول العربية، جاءت السعودية كثالث أرخص دولة فيما يتعلق بأسعار البيض بسعر يصل إلى 2.35 دولار للدرزن، في حين حلت تونس في المركز الأول عربياً بسعر يصل إلى 2.10 دولار، تلتها الكويت بسعر 2.28 دولار.