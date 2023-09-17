"التعليم" و"سدايا" تُدرِّبان 1800 معلم ومعلمة على الذكاء الاصطناعي

وشارك في البرنامج حضوريًا 380 معلمًا معلمة، و1500 عن بُعد بإشراف عدد من المختصين في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وقد دُربوا على مبادئ الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية؛ لإثراء تجربتهم العلمية في هذا المجال، والإسهام في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك تحقيقًا لأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية 2030.