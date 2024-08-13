رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يزور كأس العالم للرياضات الإلكترونية

زار محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، مقر كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024؛ بهدف الوقوف على التجربة المتكاملة لتنظيم هذه البطولة العالمية، ورؤية الجهود المبذولة في السعودية لتطوير هذا القطاع الحيوي، والتعرف على التجربة المميزة التي يعيشها الزوار والمشاركون في هذا الحدث الرياضي الإلكتروني الضخم.
وكان في استقبال رئيس الهيئة فيصل بن حمران، المدير التنفيذي للرياضات الإلكترونية.
وخلال الجولة تم التعرف على مختلف المناطق، بدءًا من مسارح المنافسات وصولاً إلى المناطق المصاحبة للفعاليات.
وأكد الرئيس محمد الحارثي أهمية التغطية الإعلامية الكاملة لهذا الحدث؛ إذ تعمل الهيئة على التغطيات اليومية، وإعداد التقارير التلفزيونية والمقابلات مع الجمهور؛ لتوثيق مدى استمتاعهم بهذا الموسم.
وتُعد هذه الزيارة جزءًا من جهود واهتمام هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ لتسليط الضوء على هذا الحدث الرياضي المهم والمتنامي؛ إذ تشهد كأس العالم للرياضات الإلكترونية إقبالاً كبيرًا على الفعاليات والبطولات في مختلف الألعاب الإلكترونية؛ بما يؤكد النمو المتسارع لهذا القطاع الواعد على المستوى العالمي.