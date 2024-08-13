رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يزور كأس العالم للرياضات الإلكترونية

زار محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، مقر كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024؛ بهدف الوقوف على التجربة المتكاملة لتنظيم هذه البطولة العالمية، ورؤية الجهود المبذولة في السعودية لتطوير هذا القطاع الحيوي، والتعرف على التجربة المميزة التي يعيشها الزوار والمشاركون في هذا الحدث الرياضي الإلكتروني الضخم.