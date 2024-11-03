اختتام فعاليات مؤتمر لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأبحاث وعلاج التصلب المتعدد 2024

وتشغل "روش"، التي تأسست قبل 127 عامًا في مدينة بازل السويسرية عام 1896م، مكانة ريادية عالمية في مجال الرعاية الصحية المشخصنة، وهي مجموعة رائدة على النطاق العالمي في قطاع الأدوية والتشخيصات، التي ترتكز على تعزيز التقدم العلمي، وتوجَد في السعودية منذ سنوات، إلا أنها أصبحت منظومة ذات كيان قانوني في السعودية بنهاية عام 2017؛ وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع مختلف المنظومات الصحية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة في قطاع الرعاية الصحية.