اختتام فعاليات مؤتمر لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأبحاث وعلاج التصلب المتعدد 2024

اختتم المؤتمر التاسع للجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأبحاث وعلاج التصلب المتعدد "MENACTRIMS" فعالياته، الذي استضافته السعودية خلال الفترة من 1-2 نوفمبر 2024 في فندق هيلتون جدة، وشارك فيه أكثر من 1000 متخصص في الرعاية الصحية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهدف المؤتمر إلى توفير منتدى للتميز في تعليم وأبحاث التصلب المتعدد بناء على الجهود الجماعية للجنة العلمية.
وقدَّم المؤتمر أحدث العروض التقديمية حول التصلب العصبي المتعدد من قِبل متحدثين رئيسيين دوليين وإقليميين مشهورين، كما أتاح معلومات محدَّثة عن أحدث العلاجات والأبحاث السريرية، والاستراتيجيات العلاجية، وعلم الأمراض، والتصوير وعلم الأوبئة، والتشخيص والعلامات الحيوية، والتهاب النخاع، والعصب البصري.. وغير ذلك الكثير.
وناقشت فعاليات المؤتمر التطورات العلاجية الحديثة، وعلم أمراض التصلب المتعدد، وتشخيصه، ومناعته، وعلم الأوبئة التابع له، وآخر المستجدات حول التصلب المتعدد المتقدم الثانوي، وإصابة الأطفال به، والتصوير بالرنين المغناطيسي في التعامل مع المرض، والتهاب النخاع البصري.
وشاركت شركة "روش" السعودية في المؤتمر بعدد من الفعاليات، تضمنت في اليوم الأول ندوة بعنوان "ندوة مقدمي الرعاية الصحية"، شارك فيها كل من الأستاذ ماتياس مورير (ألمانيا)، والدكتور ياسر محمد المالك (المملكة العربية السعودية)، والدكتور باسم يموت (الإمارات العربية المتحدة)، والدكتور رائد الروغاني (الكويت). وكذلك جلسة نقاشية بعنوان "الحمل مهم: الموازنة بين إدارة مرض التصلب العصبي المتعدد وتنظيم الأسرة" مع البروفيسور ماتياس مورير (ألمانيا).
وفي اليوم الثاني للمؤتمر كانت هناك ندوة بعنوان "ندوة الممرضات"، شاركت فيها الممرضة سينيم كوجاك (ألمانيا)، وأدارها الدكتور أحمد أبو لبن (المملكة العربية السعودية).
واستهدف المؤتمر مختصي الرعاية الصحية، والباحثين المشاركين في الرعاية السريرية أو البحوث المتعلقة بالتصلب المتعدد، وأطباء الأعصاب، والباحثين السريريين، والأطباء المقيمين المهتمين بعلم الأعصاب.
ويُعدُّ المؤتمر فرصة رائعة للالتقاء والتواصل مع الزملاء المهتمين بمجال الرعاية السريرية للتصلب العصبي المتعدد.
وتشغل "روش"، التي تأسست قبل 127 عامًا في مدينة بازل السويسرية عام 1896م، مكانة ريادية عالمية في مجال الرعاية الصحية المشخصنة، وهي مجموعة رائدة على النطاق العالمي في قطاع الأدوية والتشخيصات، التي ترتكز على تعزيز التقدم العلمي، وتوجَد في السعودية منذ سنوات، إلا أنها أصبحت منظومة ذات كيان قانوني في السعودية بنهاية عام 2017؛ وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع مختلف المنظومات الصحية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة في قطاع الرعاية الصحية.
وتمتاز "روش" بتعزيز التقدم في مجال الطب وتقديم العلاجات والتشخيصات الحديثة إلى المريض، وتنتشر في 152 بلدًا حول العالم، ولديها أكثر من 100 ألف موظف، كما تم إدراج 32 من أدويتها ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية، ونفَّذت أكثر من 27 مليار فحص، تم إجراؤه باستخدام منتجاتها التشخيصية، وتنتمي إلى أكبر 3 مستثمرين في البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات الصناعية.
يُذكر أن "مينكتريمز- MENACTRIMS" هي منظمة علمية مستقلة غير ربحية، تعمل على تسهيل التواصل وخلق التآزر بين الأطباء والعلماء؛ لتعزيز البحوث، وتحسين النتائج السريرية في التصلب المتعدد "MS".
وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنظمة بلجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في علاج وبحوث التصلب المتعدد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعم وتعزيز البحوث الأساسية والسريرية في مجال التصلب المتعدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعمل كممثل لمجتمع أبحاث التصلب المتعدد.