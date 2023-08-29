أمير الباحة يكرّم "لمار" و"ميار" لفوزهما في مسابقة الثقافة "مسار الأفلام"

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الطالبتين لمار وميار فواز الغامدي الحاصلتين على المركز الأول في المسابقة الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم (مسار الأفلام) ومبلغ 57 ألف ريال كجائزة تقديرية عن فيلم (مخاطر الألعاب الإلكترونية)، بحضور مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق ووالد ووالدة الطالبتين.