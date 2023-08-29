أمير الباحة يكرّم "لمار" و"ميار" لفوزهما في مسابقة الثقافة "مسار الأفلام"

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الطالبتين لمار وميار فواز الغامدي الحاصلتين على المركز الأول في المسابقة الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم (مسار الأفلام) ومبلغ 57 ألف ريال كجائزة تقديرية عن فيلم (مخاطر الألعاب الإلكترونية)، بحضور مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق ووالد ووالدة الطالبتين.
وهنّأ الطالبتين وأسرتهما وكافة منسوبات ابتدائية المخواة الأولى والمعلمات، مؤكداً اعتزازه بهذا المنجز الذي ينمّ عن وعي متقدم وقدرة على توظيف المنتجات التوعوية الهادفة، عادًّا هذه النماذج الفاعلة من بنات الوطن لَبِنات صالحة لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن نحو بناء مجتمع حيوي ومنافس عالمياً.
وثمّن أمير الباحة جهود وزارتي الثقافة والتعليم في الحرص على طرح مثل هذه البرامج التي تهتم بالاستثمار في العقول وتسهم في إبراز المبدعين وتفسح الطريق أمامهم للإسهام في بناء مستقبل الوطن، بما يعزز مشروع تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد.
وثمّنت الطالبتان "ميار" و"لمار" ووالدهما، عبارات الدعم والتشجيع التي وجهها أمير المنطقة والتي ستكون دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال رحلتهما التعليمية والعملية ولأسرتهما في تقديم المزيد من الدعم والحرص على كل ما من شأنه بناء شخصية الأبناء، وما يعزز حضورهم وبناء مستقبلهم المشرق.