صدور "إعلان الصخير" في ختام قمة الخليج الـ46 بالبحرين

وجاء في الإعلان تأكيد القادة على:

تعزيز الروابط الخليجية والتكامل في جميع المجالات، ومواصلة مسيرة التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.

احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع اعتبار أي تهديد لأي دولة خليجية تهديدًا جماعيًا.

دعم السلام في الشرق الأوسط، والترحيب بمخرجات "قمة شرم الشيخ للسلام"، وتأكيد الالتزام بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل الرقمي، واستكمال السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البنية التحتية والنقل والطاقة والمياه، والارتقاء بالمواطنة الاقتصادية.

مواجهة تحديات المناخ والبيئة، ودعم مشروعات الطاقة النظيفة والحياد الصفري.

تعزيز الشراكات الدولية، ومكافحة الإرهاب، وضمان أمن الطاقة والملاحة البحرية، مع دعم ترشح البحرين لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة.