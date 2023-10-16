"أردارا"...رحلة سحرية تحول وادي أبها لحدث تاريخي خضراء في عسير

يأتي إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق شركة "أردارا" لتطوير مشروع وادي أبها، لينضم إلى العديد من الوجهات السياحية التي تستهدفها منطقة عسير ، مثل أبها الكبرى وجبال النماص، تنومة، بلّسمر، مجاردة، بيشة، الساحل، وغيرها.
وتعكس عملية التطوير للمشروع الاقتصادي السياحي الترفيهي الضخم بدورها، تاريخ منطقة عسير؛ عبر نموذج مستدام.
وبالعودة إلى أرقام المشروع الفعلية والمستهدفة فإن المساحات الخضراء المفتوحة سوف تشكل ما نسبته 30 % من مساحة الوادي.
ويتماشى ذلك مع الاستراتيجية التي تعمل عليها المملكة دومًا، وتأتي مكملة لمبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها سابقًا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتهدف هذه المبادرات إلى توحيد جهود المملكة لمكافحة تغير المناخ، فمنذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة.
وجمعت المبادرة منذ انطلاقها في عام 2021، بين حماية البيئة وتحويل الطاقة وبرامج الاستدامة في المملكة لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة، ومكافحة تغير المناخ.
ويأتي مشروع وادي أبها ليشدد على هذه الجهود، كما يدعم الرفاهية وجودة الحياة بالمملكة، حيث يضيف المشروع 2,000 وحدة سكنية و1,900 غرفة فندقية مطلة على الواجهات المائية.
وتلبي هذه الإنجازات المنتظرة على أرض أبها، رغبات المواطنين والزوار وتراعي مختلف أساليب الحياة والأذواق.