"أردارا"...رحلة سحرية تحول وادي أبها لحدث تاريخي خضراء في عسير

يأتي إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق شركة "أردارا" لتطوير مشروع وادي أبها، لينضم إلى العديد من الوجهات السياحية التي تستهدفها منطقة عسير ، مثل أبها الكبرى وجبال النماص، تنومة، بلّسمر، مجاردة، بيشة، الساحل، وغيرها.