"تعليم القنفذة" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.. والنسبة ٧٠.٦٨٪؜

وأضاف الدكتور الحسني أنه بإمكان المعلم أو المعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج نور؛ على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة مع عودة المعلمين والمعلمات، ومن لديه تظلُّم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور، اعتبارًا من صدور الحركة وحتى تاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، وستتم موافاتهم بنتيجة الطلب.