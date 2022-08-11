"تعليم القنفذة" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.. والنسبة ٧٠.٦٨٪؜

اعتمد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، اليوم، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجاز.
وأوضح مدير شؤون المعلمين بتعليم القنفذة الدكتور إبراهيم الحسني، أن الحركة شملت نقل ٩٣٣ معلمًا/ة بنسبة ٧٠.٦٨٪ من إجمالي المتقدمين للحركة، وعددهم ١٣٢٠ معلمًا/ة.
وأضاف الدكتور الحسني أنه بإمكان المعلم أو المعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج نور؛ على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة مع عودة المعلمين والمعلمات، ومن لديه تظلُّم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور، اعتبارًا من صدور الحركة وحتى تاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، وستتم موافاتهم بنتيجة الطلب.