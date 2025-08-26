"الأرصاد": رياح نشطة وأجواء متقلبة على المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تتراوح درجتها بين (47 - 48) درجة مئوية تشمل الدمام ومحافظات الخبر، القطيف، الخفجي، الجبيل، النعيرية، قرية العليا، الأحساء، العديد، بقيق.
وأشار إلى أن بداية الإنذار من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.
كما بين المركز الوطني للأرصاد، أن العبيلة وذعبلوتن بمحافظة الأحساء تشهدان رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ونوه إلى أن بداية الإنذار من الساعة الـ 12 ظهرًا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الـ 10 مساءً.