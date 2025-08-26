"الأرصاد": رياح نشطة وأجواء متقلبة على المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تتراوح درجتها بين (47 - 48) درجة مئوية تشمل الدمام ومحافظات الخبر، القطيف، الخفجي، الجبيل، النعيرية، قرية العليا، الأحساء، العديد، بقيق.