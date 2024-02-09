"الغطاء النباتي" يزرع 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري بمرات

وتوزعت مواقع التشجير في العديد من المواقع ضمن مساحة المتنزه التي يبلغ إجماليها أكثر من 196 مليون متر مربع؛ التي سيتم ريها بالكامل باستخدام المياه المعالجة، ووصل إجمالي المساحة المزروعة حتى الآن إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع، فيما يواصل المركز مشروعه بهدف الوصول إلى المستهدف بزراعة 280 ألف شجرة محلية في المتنزه، الذي يعد أحد المتنزهات البرية في منطقة الرياض، ويتميز بـ (الكثبان الرملية، والأودية، والشعاب، والأراضي المنبسطة والسهلة، والروضات كروضة أبا سمري وروضة مليحة والشبيكة).