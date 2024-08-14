هيئة تطوير المنطقة الشرقية تُطلق دليل التشجير

كما أشار العبداللطيف إلى أن إعداد الدليل استند إلى 16 مرجعًا رئيسيًّا، شملت دراسة 599 نوعًا من النباتات، تم اختيار 243 نوعًا منها بعناية. وأثنى على جهود الجهات المشاركة في إعداد الدليل، قائلًا: "أود أن أعبر عن شكري العميق لأمانة المنطقة الشرقية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وشركة أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ لمساهمتهم القيمة بمرئياتهم الفنية التي أسهمت في صياغة هذا الدليل".