أشهرها سمكة العلا ومنحوتات الإبل.. آثار صخرية في صحراء السعودية تروي قصص التاريخ

وفي عام 2017، أظهرت صور الأقمار الصناعية تكوينات عتيقة في الصحراء السعودية وتحديداً في منطقتَي خيبر، وعويرض، دفعت عالم الآثار الأسكتلندي ديفيد كيندي إلى السفر للمملكة من أجل استكمال أبحاثه وتحقيقاته، وحينها أوضح أن التكوينات الحجرية التي لفتت الأنظار عبارةٌ عن حقول من البازلت، تكوَّنت من مسارات الحمم البركانية الجافة، ورجَّح عالم الآثار أن تلك التكوينات قد تكوَّنت قبل 9 آلاف عام، أما الهياكل فتتنوع من حيث الأشكال والأحجام، والمثير فيها أنها تكوَّنت بشكل عشوائي.