"السديس" يطلق الخطة الميدانية لموسم العمرة 1446هـ

وقال: إن العمل في رئاسة الشؤون الدينية، مستمر وقائم على مدار العام، بلا توقف؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين والمعتمرين وضيوف الرحمن، لحظيًا وعلى مدار الساعة، وفق أعلى معايير الخِدمات الدينية المقدمة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال.