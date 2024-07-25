"السديس" يطلق الخطة الميدانية لموسم العمرة 1446هـ

أطلق رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الخميس، بالمسجد الحرام، الخطة الميدانية لموسم العمرة 1446هـ.
كما أجرى جولة تفقدية على المكاتب والإدارات الدينية بالمسجد الحرام؛ للتأكد من جاهزية الإدارات والكوادر البشرية والتقنية والرقمية؛ لإثراء المعتمرين والقاصدين وخدمتهم دينيًا على الوجه الأكمل، وتنفيذ الخطة الميدانية وفق الأهداف المرسومة لها.
وقال رئيس الشؤون الدينية، خلال إطلاق الخطة: إن خطة موسم العمرة الميدانية لعام 1446هـ، ترتكز على إثراء التجربة الدينية للقاصدين وبث الهدايات للعالمين.
وتهدف إلى تعزيز مكامن القوة مع تعظيم مفهوم خدمة المعتمر والعناية به؛ لكون خدمته شعارًا محوريًا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة العمرة، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح، وإطلاق المئات من المبادرات والبرامج الدينية النوعية.
وأكد رئيس الشؤون الدينية، أن مدة الخطة التشغيلية لموسم العمرة في الحرمين تستغرق ثمانية أشهر، تنقسم إلى ثلاث مراحل، وتنتهي بنهاية شهر شعبان عام 1446هـ، وتنطلق بعدها خطة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.
وقال: إن العمل في رئاسة الشؤون الدينية، مستمر وقائم على مدار العام، بلا توقف؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين والمعتمرين وضيوف الرحمن، لحظيًا وعلى مدار الساعة، وفق أعلى معايير الخِدمات الدينية المقدمة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال.
وأعدت الرئاسة العديد من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية التي يشارك فيها أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ إلى جانب عدد كبير من المبادرات النوعية الدينية؛ لإثراء تجربة المعتمرين طوال موسم العمرة.