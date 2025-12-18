حي النخيل يفاجئ السوق العقاري ويدخل قرعة "التوازن" رغم ارتفاع الأسعار

وتأتي هذه العدالة امتثالًا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – حيث حرصت الجهات المعنية بالتوازن العقاري على مراعاة اعتبارات تخطيطية وسكانية شاملة، تشمل الكثافة السكانية وتوازن توزيع الخدمات، دون حصر الاستحقاق في نطاق جغرافي بعينه.