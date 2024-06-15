مشاهد مهيبة تغمرها السكينة والخشوع.. لحظة توافد حجاج بيت الله إلى مسجد نمرة

مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفّهم العناية الإلهية، بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة، التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، ومن ثم مسجد نمرة.
ورصدت مشاهدُ مهيبة حجاجَ بيت الله الحرام لحظة توافدهم إلى مسجد نمرة، ملبّين متضرّعين داعين الله، عز وجل، أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
يذكر أن مختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج تتوسطهم الجهات الأمنية، قد وفرت في مختلف أنحاء مشعر عرفات الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحمّلوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.