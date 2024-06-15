مشاهد مهيبة تغمرها السكينة والخشوع.. لحظة توافد حجاج بيت الله إلى مسجد نمرة

مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفّهم العناية الإلهية، بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة، التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، ومن ثم مسجد نمرة.