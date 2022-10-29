الانتهاء من الجزء الأول لمشروع تأهيل الطرق المحورية بحاضرة الدمام

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، أنه تم تصميم الطرق وفق آلية توفر حركة تنقل آمنة للمشاة، ومزودة بأشجار الظل والشجيرات والمقاعد ومسارات ذوي الإعاقة البصرية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع أعمال الإزالة والتسوية الترابية وأعمال السفلتة وأرصفة المشاة ومواقف السيارات، بالإضافة إلى أعمال شبكة الري والتشجير، وأعمال الإنارة، مبينًا أن تصميم الشوارع تم وفق آلية تعزيز البعد الإنساني من خلال تطبيق المعايير والمواصفات الفنية لعناصر البيئة العمرانية؛ لتحقيق مستوى نموذجي في المدن، تتوفر به جودة الحياة للسكان.