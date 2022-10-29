الانتهاء من الجزء الأول لمشروع تأهيل الطرق المحورية بحاضرة الدمام

انتهت أمانة المنطقة الشرقية من الجزء الأول لمشروع تأهيل الطرق المحورية بحاضرة الدمام، الذي يهدف إلى ربط المنطقة المركزية بمنطقة الكورنيش عبر ثلاثة محاور رئيسية، يتقاطع معها محوران عرضيان، تقع جميعها بحي السلام بمدينة الدمام.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، أنه تم تصميم الطرق وفق آلية توفر حركة تنقل آمنة للمشاة، ومزودة بأشجار الظل والشجيرات والمقاعد ومسارات ذوي الإعاقة البصرية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع أعمال الإزالة والتسوية الترابية وأعمال السفلتة وأرصفة المشاة ومواقف السيارات، بالإضافة إلى أعمال شبكة الري والتشجير، وأعمال الإنارة، مبينًا أن تصميم الشوارع تم وفق آلية تعزيز البعد الإنساني من خلال تطبيق المعايير والمواصفات الفنية لعناصر البيئة العمرانية؛ لتحقيق مستوى نموذجي في المدن، تتوفر به جودة الحياة للسكان.
وأشار إلى خصائص المشروع التي تضمنت تحويل الشوارع ذات العرض 10م و12م إلى شوارع مشتركة للمركبات والمشاة، وتنفيذ منافذ بعرض 8م بشكل ممرات للمشاة، مع تزويدها بملاعب صغيرة للأطفال ومقاعد وأشجار ظل، وتوفير أرصفة مشاة مستمرة وغير متقطعة، بالإضافة إلى التنوع في زراعة الأشجار والشُّجيرات ومغطيات التربة في جميع الشوارع، كما تشمل الأعمال أيضًا تركيب أعمدة إنارة تجميلية بارتفاع 5م، مؤكدًا أن أعمال تنمية مخططات المنح السكنية بالخبر جارية ضمن الجزء الثالث من المشروع.