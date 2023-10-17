تحت شعار "أنت خيارنا".. حملة وطنية للتعريف بمسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وآفاقه المستقبلية

وحرصًا من البرنامج على توفير فرص قبول أكبر؛ فقد تم خلال المرحلة الماضية إضافة دول ومجالات جديدة، وتطوير آليات واشتراطات القبول، بما يساعد على إتاحة فرص أوسع لاستفادة أبنائنا وبناتنا الراغبين في إكمال تعليمهم في أفضل الجامعات حول العالم؛ حيث لا يُشترط عُمر محدد أو امتداد التخصص أو درجة محددة في المؤهّل العلمي السابق، كما يتُاح التقديم للموظفين، ويمكن دراسة أكثر من تخصص في المرحلة العلمية ذاتها.