وزارة البيئة: حدث ضرر جزئي في هيكل السد الترابي لوادي "سمرمداء" بالقريات

كشفت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة، في بيان لها، عن وقوع ضرر جزئي في هيكل السد الترابي لوادي "سمرمداء" بمركز الناصفة بمحافظة القريات؛ نتيجة للسيول المنقولة، وذلك في صباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023م.
وفي التفاصيل: أوضحت الوزارة أن السيول المنقولة تسبّبت في زيادة كميات المياه بالسد؛ مما أدى إلى ضرر بالجزء الشمالي الغربي له.
وأضاف البيان: تتابع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإمارة المنطقة، والدفاع المدني، وأمانة المنطقة؛ أيّ تطورات ومستجدّات، فيما أشارت إلى عدم وقوع أي أضرار بشرية، ولله الحمد.