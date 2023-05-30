محليات

وزارة البيئة: حدث ضرر جزئي في هيكل السد الترابي لوادي "سمرمداء" بالقريات

أكّدت أنها تتابع التطورات بالتنسيق مع الدفاع المدني والأمانة بالتنسيق مع إمارة مكة
وزارة البيئة: حدث ضرر جزئي في هيكل السد الترابي لوادي "سمرمداء" بالقريات
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

كشفت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة، في بيان لها، عن وقوع ضرر جزئي في هيكل السد الترابي لوادي "سمرمداء" بمركز الناصفة بمحافظة القريات؛ نتيجة للسيول المنقولة، وذلك في صباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023م.

وفي التفاصيل: أوضحت الوزارة أن السيول المنقولة تسبّبت في زيادة كميات المياه بالسد؛ مما أدى إلى ضرر بالجزء الشمالي الغربي له.

وأضاف البيان: تتابع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإمارة المنطقة، والدفاع المدني، وأمانة المنطقة؛ أيّ تطورات ومستجدّات، فيما أشارت إلى عدم وقوع أي أضرار بشرية، ولله الحمد.

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وزارة البيئة والمياه والزراعة
وادي سمرمداء

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