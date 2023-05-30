وزارة البيئة: حدث ضرر جزئي في هيكل السد الترابي لوادي "سمرمداء" بالقريات

كشفت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة، في بيان لها، عن وقوع ضرر جزئي في هيكل السد الترابي لوادي "سمرمداء" بمركز الناصفة بمحافظة القريات؛ نتيجة للسيول المنقولة، وذلك في صباح اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023م.