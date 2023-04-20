محليات

"عيد فطر مُبشّر بالأمطار" بالعاصمة وعدة محافظات بمنطقة الرياض

توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وجريان للسيول
"عيد فطر مُبشّر بالأمطار" بالعاصمة وعدة محافظات بمنطقة الرياض
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تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية للمنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت الأمانة إلى توقعات الحالة المطرية حتى الأحد القادم على منطقة الرياض مع عدد من التأثيرات المصاحبة، وقالت: "عيد فطر مُبشّر بالأمطار".

ونوهت الأمانة بأن الفترة من أمس الأربعاء حتى الأحد المقبل 23 أبريل ستشهد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة بالعاصمة الرياض والخرج ورماح والمزاحمية والأفلاج ووادي الدواسر والعديد من المحافظات الأخرى.

ولفتت إلى أن الحالة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتساقط للبرد وجريان السيول.

المركز الوطني للأرصاد
أمانة منطقة الرياض
إجازة عيد الفطر المبارك
الحالة الجوية

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