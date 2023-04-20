"عيد فطر مُبشّر بالأمطار" بالعاصمة وعدة محافظات بمنطقة الرياض

ونوهت الأمانة بأن الفترة من أمس الأربعاء حتى الأحد المقبل 23 أبريل ستشهد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة بالعاصمة الرياض والخرج ورماح والمزاحمية والأفلاج ووادي الدواسر والعديد من المحافظات الأخرى.