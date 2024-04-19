"البديوي": عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الموقف الثابت لمجلس التعاون، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل بشكلٍ حازم وفوري لضمان الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأوضح الأمين العام، أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع الاعتراف بدولة فلسطين كعضوٍ كاملٍ في الأمم المتحدة، يعد خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وذكر أنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ خطوات ضرورية وجادة لإعادة تقييم الآليات الدولية للسلام بما يضمن عدم التفريط في حقوق الشعوب ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، مشدداً على أنه يجب على الدول والمنظمات الدولية كافة، الوقوف بجانب الحق والعدالة ودعم جهود استعادة الحقوق وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة والعالم.