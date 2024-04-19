"البديوي": عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الموقف الثابت لمجلس التعاون، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل بشكلٍ حازم وفوري لضمان الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.