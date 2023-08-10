بعد 16 عاماً من المعاناة.. جراحة مركبة تعيد لشاب ثبات حركة الركبة ببريدة

وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن المريض تعرّض لإصابة في الركبة اليسرى خلال السنوات الماضية سببت له آلامًا شديدة وعدم استقرار وثبات للركبة منذ نحو 8 سنوات، إلا أن الأعراض تزايدت خلال السنتين الأخيرتين، حيث كان المريض قد أجرى قبل 16 عامًا عملية ترميم للرباط المتصالب الخلفي.