"أمانة الشرقية": استهداف قرابة 12 ألف مبنى لشهادة "امتثال المباني"

وأضافت "الأمانة"، أنه تم الانتهاء من حصر المباني المستهدفة، ومواقعها عبر نظام المعلومات الجغرافية، وتصنيفها إلى مبانٍ مستدلٍ على أصحابها ومبانٍ لم يتم الاستدلال على مُلاكها، وتمّت زيارة المواقع المستهدفة لوضع الإشعارات وتنبيه الملاك، وبلغ عدد شهادات امتثال المباني لدى "الأمانة" حالياً 131 شهادة ما بين طلب ومنتهٍ ومسودة وملغى.