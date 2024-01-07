"ضيوف خادم الحرمين" يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية

من جانب آخر، عبّر الضيوف عن سعادتهم الغامرة وانبهارهم بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، وتقديمها بطريقة مختلفة وجميلة، تبرز اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي كجزء من تاريخها العظيم؛ مؤكدين تميز المعرض في تنوع القاعات وتجسيد الأماكن والأدوات الأثرية النوعية، التي من خلالها تعرفوا على الثقافة الإسلامية بطريقة تناسب جميع شرائح المجتمع، مقدمين الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكينهم من زيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة.