شهادة دولية بأهمية برنامج التخصيص تؤكد انطلاق رؤية2030 بخطى ثابتة وإيجابية

وإضافة إلى ما سبق، فقد تم إطلاق المركز الوطني للتخصيص الذي ساعد بدوره في تهيئة القطاعات والأصول الحكومية التي يمكن تخصيصها أو تحسينها من خلال الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؛ لزيادة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستقرار المالي داخل السعودية، وتنفيذ المشروعات التي تخدم البنية التحتية، وتوسع الخدمات المقدمة للمواطنين.