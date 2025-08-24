ارتفاع مبيعات إكسيد RX PHEV بنسبة 64.35% في أوروبا فيما يستعد الطراز للإطلاق في السعودية

حققت مجموعة شيري القابضة إنجازات كبيرة، حيث قفزت إلى المركز 233 في قائمة "فورتشن جلوبال 500" لعام 2025، مسجلة بذلك أسرع تقدم بين شركات صناعة السيارات عالميًا بزيادة قدرها 152 مرتبة مقارنة بالعام الماضي. وتزامن هذا الإنجاز مع تجاوز صادرات شيري حاجز 5 ملايين مركبة، مما يعزز مكانتها كأكبر مُصدّر للسيارات في الصين.
كعلامة فاخرة للسيارات الكهربائية، واصلت إكسيد، التابعة لمجموعة شيري، نموها الملحوظ في المبيعات العالمية. ففي شهر يوليو، حقق طرازها إكسيد RX PHEV أداءً قويًا في الأسواق الأوروبية الرئيسية: ففي المملكة المتحدة، ارتفعت مبيعاته بنسبة 117% لتصل إلى 291 وحدة، مما يؤكد شعبيته المتزايدة، فيما تصدر الطراز فئته في إسبانيا بمبيعات بلغت 599 وحدة. أما في إيطاليا فقد بيع 147 وحدة، ليصبح في طليعة سيارات الـSUV ضمن فئة D.
بالتزامن مع هذا النجاح الأوروبي، تعمل إكسيد على تسريع خططها التوسعية في الشرق الأوسط. ومن المقرر إطلاق طراز RX PHEV، الذي حاز على إشادة واسعة في أوروبا، رسميًا في السوق السعودي خلال هذا العام، بهدف إعادة تعريف معايير التنقل الفاخر بتقنياته المتطورة.
أثبتت تكنولوجيا إكسيد الهجينة الجديدة كفاءتها في اختبارات القيادة الأوروبية. يتميز RX PHEV ببطارية هي الأكبر في فئتها في أوروبا بسعة 34.46 كيلوواط/ساعة، مما يوفر مدى كهربائيًا نقيًا يصل إلى 145 كم وفق معيار WLTP، ووصل في الاختبارات الواقعية إلى 169 كم.
وبفضل خزان الوقود الكبير بسعة 70 لترًا، يتجاوز المدى الإجمالي للسيارة 1,100 كم، مع استهلاك وقود منخفض للغاية يبلغ 1.7 لتر/100 كم. كما أن خاصية الشحن السريع DC بقدرة 65 كيلوواط تتيح شحن البطارية من 30% إلى 80% في 25 دقيقة فقط، مما يزيل تمامًا القلق من نفاد الشحن.
على صعيد السلامة، يضع RX PHEV معايير جديدة، حيث حصل على تصنيف خمس نجوم في اختبارات E-NCAP، محققًا نتائج مميزة: فقد وصل إلى 90% لحماية الركاب البالغين، و85% لحماية الأطفال، و81% لحماية مستخدمي الطرق المعرضين للخطر، و80% لأنظمة المساعدة على السلامة. وقد تفوق أداؤه في بعض الجوانب، مثل حماية البالغين والمشاة، على سيارات فاخرة مثل Audi Q5. هذه النتائج، إضافة إلى اختبارات الأداء الطويلة في تسع دول أوروبية، تؤكد جدارة السيارة وكفاءتها في مختلف الظروف.
استعدادًا لدخول السوق السعودي، ستتعاون إكسيد مع وسائل الإعلام المحلية لتنظيم جلسة تصوير استثنائية في معلم "حافة العالم" بالرياض، بهدف إبراز التناغم بين السيارة والجمال الطبيعي للمملكة. وستُقام أيضًا تجارب قيادة للإعلاميين، تشمل أسطولها من السيارات الكهربائية الجديدة، بالإضافة إلى فعاليات على الحلبات لإظهار ديناميكية الأداء.
وفي خطوة أخرى لتعزيز وجودها، ستصل قريبًا النسخة المرتقبة من طراز RX إلى السوق السعودية، إلى جانب الروبوت AiMOGA المدعوم بتقنيات إكسيد المتقدمة، مما يوسع من خيارات التنقل الفاخر والخدمات المبتكرة المتاحة للمستهلكين في المملكة.