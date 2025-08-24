ارتفاع مبيعات إكسيد RX PHEV بنسبة 64.35% في أوروبا فيما يستعد الطراز للإطلاق في السعودية

على صعيد السلامة، يضع RX PHEV معايير جديدة، حيث حصل على تصنيف خمس نجوم في اختبارات E-NCAP، محققًا نتائج مميزة: فقد وصل إلى 90% لحماية الركاب البالغين، و85% لحماية الأطفال، و81% لحماية مستخدمي الطرق المعرضين للخطر، و80% لأنظمة المساعدة على السلامة. وقد تفوق أداؤه في بعض الجوانب، مثل حماية البالغين والمشاة، على سيارات فاخرة مثل Audi Q5. هذه النتائج، إضافة إلى اختبارات الأداء الطويلة في تسع دول أوروبية، تؤكد جدارة السيارة وكفاءتها في مختلف الظروف.