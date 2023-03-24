كيف ساعدت " حافلات مكة " على تقليل أعداد السيارات في شوارع العاصمة المقدسة
يُعدُّ مشروع حافلات مكة أحد البرامج الداعمة لاستراتيجية النقل العام في مكة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية 2030م.
ويعمل المشروع على خدمة السكان والزوار عبر 12 مساراً تربط المنطقة المركزية والمسجد الحرام بعددٍ من المواقع الحيوية في مكة المكرمة، ويشمل المشروع 439 محطة توقف و 400 حافلة.
وتقدم حافلات مكة تجربة فريدة في خدمات النقل العام بجودة عالية تلبي احتياجات السكان والزوار وضيوف الرحمن، وتلعبُ دوراً مهماً في تقليل أعداد السيارات في شوارع وطرقات مكة المكرمة، والتخفيف من نسب التلوث البيئي والازدحام المروري، وتمنح مكة نظام نقل عالمياً وآمناً وموثوقاً.
وما يميز مشروع حافلات مكة احتواء الحافلات على مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحركة وأنظمة حماية، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة، ومساعدات طبية، بالإضافة إلى نظام هيدروليك لتسهيل صعود الأشخاص ذوي الإعاقة، وشبكة واي فاي، إلى جانب تميزها بأنظمة تفادي الاصطدام وشاشات المعلوماتية الإلكترونية.