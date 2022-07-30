حدائق ومتنزهات عسير تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

وأظهرت عدسة "واس" استمتاع الزائرين القادمين للمنطقة من معظم مدن المملكة ودول الخليج العربية، بالأجواء المعتدلة التي تشهدها منطقة عسير؛ حيث تتخللها الأمطار المتفرقة والضباب الكثيف الذي غطى معظم مواقع التنزه؛ مثل متنزه السحاب، وحديقة وممشى الضباب بأبها الذي يقع على تل مرتفع يطل على وادي ضلع؛ مما يشكل بُعدًا جماليًا أخاذًا.