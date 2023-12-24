الجفالي للسيارات تختتم مشاركتها في معرض الرياض وسط أصداء مميزة

وسط أصداء رائعة وإقبال كبير من زوّار معرض الرياض للسيارات، اختتمت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة مشاركتها في المعرض، والذي كان الحدث الأبرز خلاله هو تدشين الشركة لأحدث سيارتين قدّمتهما مرسيدس- بنز في الفترة الحالية وهما سيارة E-Class وسيارة CLE Coupé رسمياً في اليوم الأول لافتتاح المعرض، بالإضافة لعرض مجموعة متنوعة من سيارات مرسيدس-بنز التي ضمت 12 سيارة مميزة تمثل أحدث إصدارات مرسيدس–بنز وتوجهاتها المستقبلية في السيارات الصديقة للبيئة، حيث تعرّف زوّار المعرض عن قرب على أسطول سيارات مرسيدس-بنز الكهربائية، بالإضافة لعدد من السيارات الأخرى وأبرزها Mercedes-Maybach Haute Voiture ذات الإصدار المحدود.
وقام فريق متخصص من شركة الجفالي للسيارات بتقديم المعلومات المتكاملة للزوّار والإجابة على كافة استفساراتهم والاستماع للآراء والاقتراحات المقدمة من الزوّار للجناح.
من جانبه، قدّم رئيس إدارة التسويق والتطوير بشركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي الشكر لكافة زوّار الجناح لزيارتهم وتفاعلهم الرائع مع سيارات مرسيدس-بنز التي تم عرضها من خلاله، مؤكداً بأن الإقبال الكبير من مختلف الأعمار والجنسيات للمعرض طيلة أيام إقامته يعكس النجاح الباهر لهذا الحدث، وتابع قائلاً: لا شك بأن التواجد في أضخم معرض للسيارات على مستوى الشرق الأوسط، أمر مهم جداً لكافة شركات السيارات، فعناصر النجاح والتميّز كانت حاضرة بقوة في معرض الرياض للسيارات مما جعله المكان الأنسب لكافة المنتمين لعالم صناعة السيارات من الشركات الصانعة والوكالات والإعلاميين والعملاء الذين هم حجر الزاوية في مثل هذه الفعاليات الرائعة، وأتوقع أن المعرض في ظل الدعم الذي يجده قطاع تنظيم المعارض في المملكة على ضوء رؤية 2030 سيصل إلى موقع متقدّم عالمياً بين معارض السيارات الشهيرة.