الجفالي للسيارات تختتم مشاركتها في معرض الرياض وسط أصداء مميزة

من جانبه، قدّم رئيس إدارة التسويق والتطوير بشركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي الشكر لكافة زوّار الجناح لزيارتهم وتفاعلهم الرائع مع سيارات مرسيدس-بنز التي تم عرضها من خلاله، مؤكداً بأن الإقبال الكبير من مختلف الأعمار والجنسيات للمعرض طيلة أيام إقامته يعكس النجاح الباهر لهذا الحدث، وتابع قائلاً: لا شك بأن التواجد في أضخم معرض للسيارات على مستوى الشرق الأوسط، أمر مهم جداً لكافة شركات السيارات، فعناصر النجاح والتميّز كانت حاضرة بقوة في معرض الرياض للسيارات مما جعله المكان الأنسب لكافة المنتمين لعالم صناعة السيارات من الشركات الصانعة والوكالات والإعلاميين والعملاء الذين هم حجر الزاوية في مثل هذه الفعاليات الرائعة، وأتوقع أن المعرض في ظل الدعم الذي يجده قطاع تنظيم المعارض في المملكة على ضوء رؤية 2030 سيصل إلى موقع متقدّم عالمياً بين معارض السيارات الشهيرة.