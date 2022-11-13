انتقادات لاذعة لـ"الأرصاد" بسبب عملية الاستمطار بالمدينة المنورة

لاقى تصريح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد للعربية، بأن أمطار المدينة المنورة أمس الأول كانت ضمن عملية الاستمطار، انتقادات لاذعة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب أن الحالة الماطرة كانت متوقعة في خرائط عدة منذ أسابيع، وتحدثت حتى ثبتت الحالة.