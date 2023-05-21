مستشفى دله النخيل يحصل على 10 شهادات عالمية كأول مستشفى على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة

لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، استطاع مستشفى دله النخيل أن يحقق إنجازاً جديداً، متميزاً ونوعياً، وذلك بحصوله على شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC، لعشرة من مراكز التميز الجراحي في المستشفى، وهي:
• شهادة مركز التميز في جراحة العظام.
• شهادة مركز التميز في جراحة السمنة.
• شهادة مركز التميز في جراحة استبدال المفاصل.
• شهادة مركز التميز في معالجة حصوات الكلى.
• شهادة مركز التميز في التخدير المتخصص.
• شهادة مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية.
• شهادة مركز التميز في جراحة الأنف والأذن والحنجرة.
• شهادة مركز التميز في جراحة المناظير.
• شهادة مركز التميز في جراحة الفتق.
• شهادة مركز التميز في جراحة المستقيم والقولون
ويمثل حصول مستشفى دله النخيل على هذا العدد الكبير من الشهادات، امتداداً لتميزه في مختلف أنواع العمليات والإجراءات الطبية الجراحية، ساعده على ذلك وجود نخبة مميزة من الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرات والكفاءة العالية في مجال الجراحات المتخصصة، إلى جانب امتلاك المستشفى لكوادر إدارية وفنية وجهاز تمريض على أعلى مستوى، بالإضافة لأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
ويعد حصول مستشفى دله النخيل على هذه الشهادات العالمية المرموقة من جهة عالمية معروفة، تتمتع بالمصداقية والمهنية، كنتاج طبيعي لما تقدمه منظومة المستشفى من عمل متميز بكل مهنية واحترافية في جميع مرافقها الطبية.
كما أن هذه الخطوة العالمية سوف تعطي كافة العاملين بالمستشفى دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا الإنجاز المتميز.
وتحقيق المستشفى لهذا الإنجاز الكبير، يؤكد مدى حرص منظومة شركة دله للخدمات الصحية وإدارة مستشفى دله النخيل على سلامة المرضى وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات الطبية في جميع الخدمات المقدمة لجميع شرائح المجتمع المحلي.
يُذكر أن مستشفى دله النخيل لديه سجل حافل بالاعتمادات الدولية والمحلية، فهو حاصل على شهادة اعتماد سباهي CBAHI واعتماد المنظمة الدولية المشتركة JCI واعتماد الكلية الأمريكية للباثولوجي CAP وشهادة الأيزو على سلامة الأغذية (أيزو 22000) وشهادة الأيزو في أمن وسرية المعلومات (أيزو 27000) والاعتماد الدولي للمعلومات الصحية (HIMSS6).
يشار إلى أن مجموعة دله الصحية تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير؛ سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.