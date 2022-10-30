محليات

أمير الشمالية يؤكّد أهمية التنسيق بين جهات الاختصاص لاستقبال موسم الأمطار

بهدف رفع مستوى السلامة في الحالات الجوية غير الملائمة وتنشيط السياحة البرية
أمير الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
أمير الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
واس
واس

أكّد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات الجوية للحالات المطرية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات، والتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة في إصدار التحذيرات والتنبيهات للتقلبات الجوية ونشر الوعي، بشكل منظم ووفق آليات دقيقة وبشمولية، مما يسهم -بإذن الله- في رفع مستوى السلامة في الحالات الجوية غير الملائمة، إضافة لتنشيط السياحة البرية الموسمية.

ووجّه، خلال استقباله اليوم في مكتبه بالإمارة، جهات الاختصاص في المديرية العامة للدفاع المدني، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بأخذ جميع التدابير اللازمة، والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة، واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.

موسم الأمطار
أمير الشمالية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org