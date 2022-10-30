أمير الشمالية يؤكّد أهمية التنسيق بين جهات الاختصاص لاستقبال موسم الأمطار

ووجّه، خلال استقباله اليوم في مكتبه بالإمارة، جهات الاختصاص في المديرية العامة للدفاع المدني، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بأخذ جميع التدابير اللازمة، والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة، واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.