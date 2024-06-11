مكة.. جراحة الـ 7 ساعات تنقذ حاجًا جزائريًا سبعينيًا باستئصال ورم دماغي

نجح فريق طبي تخصصي بمركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاج جزائري يبلغ من العمر 70 عامًا بعد استئصال ورم دماغي كبير في عملية استغرقت 7 ساعات.
وأفاد تجمّع مكة المكرمة الصحي أن الحالة بدأت عندما فقد المريض وعيه بمقر بعثته، مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الملك فيصل، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تقرر نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية. وبعد الفحص الدقيق بالأشعة المقطعية، تبين وجود ورم في المخ يتطلب تدخلًا جراحيًا فوريًا.
وأبان أن فريق جراحة المخ والأعصاب والتخدير قام بإجراء عملية دقيقة ومعقدة استمرت لمدة 7 ساعات، تكللت بالنجاح حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل، مما سمح للمريض باستعادة وعيه وتماثله للشفاء بالتعاون مع عناية الأعصاب، وتنويم العلوم العصبية والعلاج الطبيعي، مما مكنه القدرة على المشي والخروج من المستشفى بصحة جيدة والعودة لمقر بعثته وإكمال نسك حجه.
وأعرب المريض عن شكره العميق للفريق الطبي على جهودهم الكبيرة، مشيدًا بالمستوى العالي من الرعاية الصحية التي تلقاها، والتي ستساعده على تحقيق حلمه بإكمال نسك حجه وعبادته، والتي بنفس الوقت تعكس قدرة مدينة الملك عبدالله الطبية على التعامل مع الحالات الطبية المعقدة، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للحجاج والزوار.
يُذكر أن مركز العلوم العصبية يقوم بالعديد من النجاحات الطبية التخصصية عالية التعقيد مما يعزز مكانة مدينة الملك عبدالله الطبية بصفتها مركزًا رائدًا في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة، ويؤكد التزامها بتوفير أحدث التقنيات والخبرات الطبية لخدمة المرضى وتحسين جودة حياتهم.