مكة.. جراحة الـ 7 ساعات تنقذ حاجًا جزائريًا سبعينيًا باستئصال ورم دماغي

وأفاد تجمّع مكة المكرمة الصحي أن الحالة بدأت عندما فقد المريض وعيه بمقر بعثته، مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الملك فيصل، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تقرر نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية. وبعد الفحص الدقيق بالأشعة المقطعية، تبين وجود ورم في المخ يتطلب تدخلًا جراحيًا فوريًا.