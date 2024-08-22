"عقار ون" تعلن عن اكتمال جميع التجهيزات لانطلاق المزاد العلني لمخطط "بوابة الطائف"

أعلنت شركة "عقار ون" للمزادات العلنية، اكتمال جميع التجهيزات لانطلاق المزاد العلني الحضوري والإلكتروني (هجين)؛ لطرح مخطط (بوابة الطائف) للبيع بالمزاد العلني الذي سيقام يومي الثلاثاء والأربعاء القادم بتاريخ 27- 28/ 8/ 2024م الموافق 23- 24/ 2/ 1446هـ حضوريًّا بقاعة التشريفات بفندق إنتركونتيننتال في مدينة الطائف، وإلكترونيًّا عبر منصة السعودية للمزادات في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
ويترقب السوق العقاري بالطائف موعد انطلاق المزاد الذي يُتوقع له أن يشهد مشاركة واسعة من كبار رجال المال والأعمال والمستثمرين وشركات التطوير العقاري؛ نظرًا لموقع المخطط الاستراتيجي والفريد بشمال مدينة الطائف.
وكعادة شركة "عقار ون" للمزادات العلنية، وبحرصها الدائم على انتقاء أفضل الفرص العقارية؛ دعت الجميع لتحقيق الحلم في تملك قطعة أرض تجارية أو سكنية بمساحات مختلفة في مخطط سكن راقٍ مكتمل الخدمات مفرز جاهز للإفراغ.
ويوفر مخطط (بوابة الطائف) خيارات سكنية تلبي كل المتطلبات والاحتياجات، ويتميز المخطط بتخطيطه الذكي المهيأ ليحتضن مجموعة فريدة من المرافق والخدمات تتضمن وصول خط كهرباء وماء وألياف بصرية وصرف صحي لكل قطعة على حدة.
ويُعَد مخطط (بوابة الطائف) من المخططات النادرة؛ لوقوعه بجوار ووسط أضخم المشاريع السياحية والترفيهية والسكنية والرياضية، وارتباطه بمطار الطائف الدولي وطريق الرياض بوابة مكة الشرقية لقاصدي البيت الحرام من جميع أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويتميز المخطط بموقعه الاستراتيجي والفريد، والذي يتربع على مساحة 337.000م وبتخطيطه الذكي ليحتضن عدد 335 قطعة أرض سكنية، و61 قطعة تجارية بمساحات مختلفة؛ ليشكل مجتمعًا نموذجيًّا متكاملًا تجتمع فيه كل مقومات الحياة العصرية التي تناسب مختلف احتياجات ومتطلبات الأسرة السعودية؛ مما يرفع من قيمة المخطط، ويعزز من أهميته ليكون مسكن اليوم والاستثمار الواعد للغد.
وتتضمن شروط دخول المزاد: الحضور الشخصي للمشتري أو وكيله، وإحضار شيك مصدق بمبلغ 25.000 ريال لكل قطعة سكنية أو 50.000 ريال لكل قطعة تجارية، وشيك بمبلغ 200.000 ريال لكل بلك باسم/ شركة عقار ون للعقار، أو شحن المحفظة بنفس القيمة للمشارك عبر منصة المزاد الإلكتروني.
ودعت شركة "عقار ون" للمزادات العلنية، جميع رجال المال والأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، للحضور أو المشاركة عبر المنصة الإلكترونية في هذا المزاد الاستثنائي.
وفي حال أي استفسارات، يرجى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء: 8002486666- 0505517337- 0533463111.