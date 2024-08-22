"عقار ون" تعلن عن اكتمال جميع التجهيزات لانطلاق المزاد العلني لمخطط "بوابة الطائف"

ويتميز المخطط بموقعه الاستراتيجي والفريد، والذي يتربع على مساحة 337.000م وبتخطيطه الذكي ليحتضن عدد 335 قطعة أرض سكنية، و61 قطعة تجارية بمساحات مختلفة؛ ليشكل مجتمعًا نموذجيًّا متكاملًا تجتمع فيه كل مقومات الحياة العصرية التي تناسب مختلف احتياجات ومتطلبات الأسرة السعودية؛ مما يرفع من قيمة المخطط، ويعزز من أهميته ليكون مسكن اليوم والاستثمار الواعد للغد.