NHC و "NAVER" الكورية توقعان اتفاقية استثمارية بقيمة 2 مليار ريال

وقعت شركة NHC مع شركة نيفر كلاود الكورية NAVER CLOUD Corporation اتفاقية مبدئية للتفاهم حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال سعودي. تهدف هذه المحفظة إلى تطبيق نماذج الأعمال والخبرات المتقدمة التي تتميز بها منظومة نيفر NAVER الكورية في السوق السعودية.
وجاءت الاتفاقية برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وحضور معالي نائب رئيس مجلس إدارة NHC إيهاب الحشاني، وذلك ضمن معرض سيتي سكيب العالمي الثاني، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم. وقد مثّل NHC في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي محمد بن صالح البطي، فيما مثّل “نيفر كلاود” الرئيس التنفيذي يوون كيم.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود NHC وشركة NAVER في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعين العقاري والتقني. كما تسعى للاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة لشركة نيفر NAVER في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصًا، والتقني عمومًا، مما يُتوقع أن يسهم في تقديم حلول متكاملة تسهل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.
وتأتي مذكرة التفاهم مع شركة NAVER كخطوة نوعية نحو تحقيق استراتيجية NHC الهادفة إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار في قطاعي البلدية والعقار في المملكة، إضافة إلى مساهمة هذه الشراكة في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة وتحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي.
تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من جهود NHC لتعزيز استثماراتها الاستراتيجية وتحقيق تكاملها مع شركات دولية رائدة، بهدف إحداث نقلة نوعية في مجالات التقنية والتطوير العقاري، مما يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين ويساهم في دعم البيئة الاستثمارية المواتية للنمو.
يُذكر أن شركة NAVER تعد من أكبر الشركات المتخصصة في التقنية بكوريا الجنوبية، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، حيث تدير بوابة البحث على الإنترنت الأولى في كوريا ولها عدد من الشركات التابعة في مجالات الإعلان، والتجارة، والخرائط الرقمية، والتقنية المالية. كما تمتلك NAVER أكبر مراكز بيانات في كوريا، وتعمل على توسيع بنيتها التحتية في مجال تقنية المعلومات وحلول الأعمال مثل الخدمات السحابية.
وتواصل NAVER، التي تعد من أكبر الشركات التقنية في العالم، إجراء البحوث والتطوير بشأن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI)، والسحابة السيادية، والروبوتات، والتوأم الرقمي، والواقع الممتد (XR)، والقيادة الذاتية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المكاني.