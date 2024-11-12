NHC و "NAVER" الكورية توقعان اتفاقية استثمارية بقيمة 2 مليار ريال

يُذكر أن شركة NAVER تعد من أكبر الشركات المتخصصة في التقنية بكوريا الجنوبية، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، حيث تدير بوابة البحث على الإنترنت الأولى في كوريا ولها عدد من الشركات التابعة في مجالات الإعلان، والتجارة، والخرائط الرقمية، والتقنية المالية. كما تمتلك NAVER أكبر مراكز بيانات في كوريا، وتعمل على توسيع بنيتها التحتية في مجال تقنية المعلومات وحلول الأعمال مثل الخدمات السحابية.