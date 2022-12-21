رئيس وزراء جورجيا يصل الرياض

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم "الوزير المرافق"، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي، ومندوب عن المراسم الملكية.