انخفاض الحرارة في الدمام والأحساء بعدما لامست 51 درجة مئوية

توقّع مختصّون أن تخفّ وطأة وشدة الطقس الحارّ على الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة مُقارنة بما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع تدفق تيارات هوائية أقل حرارة قادمة من منطقة بلاد الشام نحو أجواء المملكة.
وذكر موقع "طقس العرب" أنه من المتوقّع أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا يوم الأحد، مع بقاء الطقس شديد الحرارة ومرهق بوجه عام، مع درجات حرارة تكون حول أواسط الأربعينيات مئوية أو أعلى بقليل في حفر الباطن والمناطق الحدودية مع الكويت وعموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية، وتشمل القيصومة والنعيرية والأحساء وصولًا حتى الربع الخالي.
وقال الموقع: تنخفض درجات الحرارة في وسط المملكة لتصبح ما بين أوائل وأواسط الأربعينيات في الرياض والقصيم وحائل، بينما تكون ما بين أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات في شمالًا، وتنخفض عن ذلك لتكون ما بين أواسط الثلاثينيات وأواسط العشرينيات في مصايف المملكة.
وأشار إلى احتمالية هبوب رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانًا على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، وسواحل المدينة المنورة والأجزاء الداخلية منها، وامتدادًا حتى منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة، تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة في الأجزاء الداخلية.
ولفت "طقس العرب" إلى تجدد نشاط السحب الركامية الرعدية على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، قد تمتدّ لتشمل الأجزاء الجنوبية من الطائف، مع هطول زخات من الأمطار بغزارة متفاوتة.
وهناك احتمالية هبوب رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانًا على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، وسواحل المدينة المنورة والأجزاء الداخلية منها، وامتدادًا حتى منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة، تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة في الأجزاء الداخلية.