انخفاض الحرارة في الدمام والأحساء بعدما لامست 51 درجة مئوية

وذكر موقع "طقس العرب" أنه من المتوقّع أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا يوم الأحد، مع بقاء الطقس شديد الحرارة ومرهق بوجه عام، مع درجات حرارة تكون حول أواسط الأربعينيات مئوية أو أعلى بقليل في حفر الباطن والمناطق الحدودية مع الكويت وعموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية، وتشمل القيصومة والنعيرية والأحساء وصولًا حتى الربع الخالي.