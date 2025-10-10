إحباط تهريب 8.6 كجم من "الشبو" في منفذ البطحاء.. والقبض على 4 متورطين

ودعا الحربي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الهيئة في الإبلاغ عن أي نشاطات تهريبية، من خلال الرقم المخصص (1910) أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو عبر الرقم الدولي (009661910)، مؤكدًا أن البلاغات تُعامل بسرية تامة، وتُمنح مكافأة مالية في حال ثبوت صحتها.