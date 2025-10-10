إحباط تهريب 8.6 كجم من "الشبو" في منفذ البطحاء.. والقبض على 4 متورطين

في إنجاز أمني جديد، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 8.6 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدرة "الشبو"، بعد أن عُثر عليها مخبأة بإحكام داخل إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم "زاتكا" الأستاذ حمود الحربي أن الشاحنة خضعت للإجراءات الجمركية المعتادة والكشف باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة، ما أسفر عن اكتشاف الكمية المهربة داخل أرضية الشاحنة.
وأضاف الحربي أنه تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات فور ضبط الشحنة، حيث أُطيح بأربعة أشخاص داخل المملكة يُشتبه في استقبالهم للمضبوطات.
وأكد أن الهيئة مستمرة في تشديد الرقابة الجمركية على منافذ المملكة كافة، والتصدي لمحاولات التهريب التي تستهدف أمن المجتمع، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الحماية ومنع دخول المواد المحظورة.
ودعا الحربي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الهيئة في الإبلاغ عن أي نشاطات تهريبية، من خلال الرقم المخصص (1910) أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو عبر الرقم الدولي (009661910)، مؤكدًا أن البلاغات تُعامل بسرية تامة، وتُمنح مكافأة مالية في حال ثبوت صحتها.