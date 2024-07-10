قفزة نوعية لامكانيات AI قدمتها سامسونج في اجهزة الفولد 6 والفليب 6 الجديدة

لم تقف سامسونج عن حد معين لتقديم منتجات سبق ان قدمتها بل استمرت في الابتكار بقطاع الهواتف القابلة للطي لإنشاء سلسلة Galaxy Z الأنحف والأخف على الإطلاق، لتسهيل التنقل واستخدامها بشكل يومي فالتصميم المتماثل تماما مع الحافة المستقيمة يقدم لمسة نهائية أنيقة من الناحية الجمالية بينما توفر النسبة الجديدة للشاشة الخارجية على Galaxy Z Fold6 تجربة عرض أكثر طبيعية. بالإضافة إلى تحسينات التصميم، تم تصميم سلسلة Galaxy Z الجديدة لتوفير مزيد من المتانة، مما يوفر لك راحة أكبر.