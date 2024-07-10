قفزة نوعية لامكانيات AI قدمتها سامسونج في اجهزة الفولد 6 والفليب 6 الجديدة

اطلقت سامسونج للإلكترونيات احدث هواتفها القابلة للطي من فئة Z وهم هاتفي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 الجديدين كليا، إلى جانب Galaxy Buds3 وGalaxy Buds3 Pro في Galaxy Unpacked هذا بالاضافة الى ساعة جالكسي الترا وساعة جالكسي 7 في حفل فريد من نوعة اقيم في العاصمة الفرنسية باريس.
في بداية هذا العام، قادت سامسونج عصر الذكاء الاصطناعي المتنقل من خلال Galaxy AI الى منحنى اخر في عالم التكنولوجيا والتقنية .
ومع إطلاق سلسلة Galaxy Z الجديدة، تفتح سامسونج الفصل التالي من Galaxy AI عبر الاستفادة من عامل الشكل لهواتف سلسلة Z المرنة والقابلة للطي لتمكين مجموعة من التجارب المحمولة الفريدة والتي هي نقلة في توظيف امكانيات الذكاء الاصطناعي في اي هاتف سابقا .
سواء كان استخدام شاشة Galaxy Z Fold الكبيرة أو FlexWindow لـ Galaxy Z Flip أو الاستفادة القصوى من وضع FlexMode الرمزي، سيوفر Galaxy Z Fold6 و Flip6 المزيد من الفرص لزيادة قدرات الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد . مبنية على تاريخ سامسونج في الابتكار في مجال الأشكال، يستخدم Galaxy AI تجربة قابلة للطي قوية وذكية ومتينة لتسريع عصر جديد من الاتصالات والإنتاجية والإبداع.
واوضح تي إم روه، رئيس ومدير وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج للإكترونيات "مع تاريخ سامسونج الطويل في الابتكار والذي سمح لنا بالريادة في مجال الهواتف النقالة، وخلق شكل الهاتف القابل للطي ودخول عصر الذكاء الاصطناعي النقال. الآن، نحن متحمسون لدمج هاتين التقنيتين المكملتين معًا وفتح آفاق جديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم."
وأضاف " هواتفنا القابلة للطي تلبي الاحتياجات الفريدة لكل مستخدم، والآن بفضل قوة Galaxy AI، تقدم سامسونج تجربة لم تشهدها من قبل ليس لها مثيل ".
لم تقف سامسونج عن حد معين لتقديم منتجات سبق ان قدمتها بل استمرت في الابتكار بقطاع الهواتف القابلة للطي لإنشاء سلسلة Galaxy Z الأنحف والأخف على الإطلاق، لتسهيل التنقل واستخدامها بشكل يومي فالتصميم المتماثل تماما مع الحافة المستقيمة يقدم لمسة نهائية أنيقة من الناحية الجمالية بينما توفر النسبة الجديدة للشاشة الخارجية على Galaxy Z Fold6 تجربة عرض أكثر طبيعية. بالإضافة إلى تحسينات التصميم، تم تصميم سلسلة Galaxy Z الجديدة لتوفير مزيد من المتانة، مما يوفر لك راحة أكبر.
ومع الهيكل المفصلي المزدوج توفر طي اقوى وتوزيع افضل للصدمات او السقوط على الارض وهو الامر الذي يقوم بتوزيع الصدمة على العديد من النقاط وليس نقطه واحدة مما يحمي الجهاز اضافة تساعد الطبقات المحسّنة على الشاشة الرئيسية في تحسين الطية مع الحفاظ على القوة.
تم تجهيز أحدث سلسلة Galaxy Z أيضا بألومنيوم Armor المحسن وزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus® ، مما يجعل هذه السلسلة الأكثر متانة من Galaxy Z حتى الآن.
بالإضافة إلى موثوقيتها، فإن كل عنصر من عناصر سلسلة Galaxy Z قوي أيضا . حيث تم تجهيز كل من Galaxy Z Fold6 Flip6 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy، وهو احدث معالج تم تصنيعة من Snapdragon للهواتف النقالة و الأكثر تقدما حتى الآن ، حيث يجمع بين أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وحدة المعالجة العصبية.
فقد تم تحسين المعالج لمعالجة الذكاء الاصطناعي وتوفير رسومات محسنة إلى جانب تحسين الأداء العام. يعمل نظام التبريد المطور على زيادة الأداء إلى أقصى حد في هاتف Galaxy Z Fold6، ولأول مرة على الإطلاق، إضافة وحدة تبريد في Galaxy Z Flip.
كما تم تقديم سلسلة سماعات Galaxy Buds3 وهي سماعات Galaxy Buds3 Pro وسماعات Galaxy Buds3 التي تقدم العديد من المميزات والامكانيات القوية والتي ايضا يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بها .
وبالطبع قامت سامسونج بطرح ساعاتها الجديدة والتي كانت ساعه جالكسي الترا النجم الساطع نظرا لما تحملة من تطبيقات ومستشعرات فريدة تقدم امتيازات حصرية لمرتيديها وتهتم بالصحة للشخص مع قراءات جديدة لم يسبق ان تم طرحها على اي ساعه من قبل ومع شكلها وحجمها الايقوني الفريد لفتت انتباه كل الحاضرين كما تم طرح ساعة جالكسي 7 التي جاءت ايضا مع ميزات وتقنيات عديدة .