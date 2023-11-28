أمير جازان: منتدى الاستثمار منصة لاستقطاب استثمارات نوعية للمنطقة

أكّد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أن منتدى جازان للاستثمار 2023م، الذي ينطلق غداً برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يسعى ليكون منصة لاستقطاب استثمارات مباشرة ونوعية لمنطقة جازان، وأداة للتواصل مع الجهات المعنية لزيادة تحسين بيئة العمل وإيجاد شراكات إستراتيجية واستثمارية لنمو شامل وتنمية مستدامة بمنطقة جازان.
واستعرض أمير منطقة جازان، أهمية المنتدى وما يتضمنه من جلسات وورش عمل متخصصة في التعريف بالمنطقة، وما يتوافر بها من فرص استثمارية متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية، والتعريف بالإستراتيجيات الاستثمارية المستقبلية لتنمية المنطقة.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير باسمه، ونيابة عن أهالي منطقة جازان، لسمو ولي العهد، لرعايته المنتدى الذي يأتي امتداداً لرعاية واهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بكل ما يخدم الوطن ويعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم بمختلف مناطق المملكة، متمنيًا أن يحقق المنتدى أهدافه الكبرى التي تتسق مع رؤية المملكة 2030.