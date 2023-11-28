أمير جازان: منتدى الاستثمار منصة لاستقطاب استثمارات نوعية للمنطقة

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير باسمه، ونيابة عن أهالي منطقة جازان، لسمو ولي العهد، لرعايته المنتدى الذي يأتي امتداداً لرعاية واهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بكل ما يخدم الوطن ويعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم بمختلف مناطق المملكة، متمنيًا أن يحقق المنتدى أهدافه الكبرى التي تتسق مع رؤية المملكة 2030.