"أنا عربية" ينطلق في فيا الرياض بمشاركة 22 دولة و300 مصممة

انطلقت في منطقة "فيا الرياض" فعاليات معرض "أنا عربية"، إحدى أبرز وجهات الإبداع ضمن موسم الرياض 2025، بمشاركة أكثر من 300 مصممة وعلامة تجارية من 22 دولة عربية، على مساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع.
ويأتي إطلاق النسخة الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية، التي تجاوز عدد زوارها 100 ألف، لتعود هذا العام بتوسع أكبر في عدد المشاركات والمتاجر، حيث يضم المعرض 250 متجرًا متنوعًا، إلى جانب ثلاثة أجنحة مخصصة للدول العربية والخليجية، ما يمنح الزوار فرصًا أوسع للتعرّف والاقتناء.
وتتضمن النسخة الحالية ثلاث مناطق جديدة تحمل أسماء: (The Trail)، (Canopy)، و(Tropical Bliss)، صُممت لابتكار مسارات عرض مبتكرة، وتشارك أكثر من 50 علامة للمرة الأولى، ما يعكس اتساع دائرة المشاركة وارتفاع مستوى الإقبال من المصممات العربيات.
وتحمل نسخة هذا العام شعار "الحلم يستمر"، الذي يُجسد روح المعرض كمجال لاكتشاف المواهب النسائية وتوسيع حضور الصناعات الإبداعية في المشهدين الاقتصادي والثقافي بالمملكة.