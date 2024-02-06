"تعليم الطائف" يحصد المركز الثاني على مستوى المملكة بمسابقة فرسان التعليم

ومن ناحية أخرى، أشاد الدكتور سعد بن عبدالله الغامدي بالدور الكبير المبذول من منسقي المسابقة والطلاب والطالبات، والمشاركة الفاعلة التي دلت على المعرفة والعلم والطموح لدى جيل رؤية 2030، كما قدم التهنئة لأسرهم ومدارسهم، على التعاون والمتابعة منذ انطلاق المسابقة.