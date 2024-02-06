"تعليم الطائف" يحصد المركز الثاني على مستوى المملكة بمسابقة فرسان التعليم

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في برنامج فرسان التعليم"الموسم الثاني" على مستوى المملكة بتحقيق المركز الثاني، بتحقيق (٤٨) مقابل (٥٣) لزملائهم فرسان تعليم جدة، بحضور مدير عام إدارة نشاط الطلاب بوزارة التعليم الدكتور يوسف الحمود، والذي أُقيم بمقر القناة التعليمية "عين" بالرياض.
وتفصيلاً، تضمن فريق فرسان تعليم الطائف كلاً من : (أريام خالد الزهراني الثانوية ١٨)، (جمانة محمد الثمالي، الثانوية الثلاثون)، (فارس نواف الشلوي ثانوية هوازن)، (ريان ضيف الله الزايدي ثانوية الأندلس)، والذين تأهلوا لنهائي مسابقة فرسان التعليم أمام فرسان تعليم جدة بعد جولة قوية من الطموح والإصرار والعزيمة.
ومن ناحية أخرى، أشاد الدكتور سعد بن عبدالله الغامدي بالدور الكبير المبذول من منسقي المسابقة والطلاب والطالبات، والمشاركة الفاعلة التي دلت على المعرفة والعلم والطموح لدى جيل رؤية 2030، كما قدم التهنئة لأسرهم ومدارسهم، على التعاون والمتابعة منذ انطلاق المسابقة.
وشدد الدكتور الغامدي على مواصلة تحقيق النجاحات والاعتزاز بثقافتهم، وتعزيز القيم وروح الإنجاز لمواصلة هذا التميز والنجاح، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل الشؤون التعليمية، إدارة أداء التعليم قسم النشاط الطلابي.
وقدم شكره لمنسق المسابقة في البنين سعود العصيمي - قسم شعبة النشاط الاجتماعي، وندى القرني مشرفة النشاط منسقة المسابقة في شطر البنات.
يُذكر أن المسابقة عبارة عن برنامج تلفزيوني تنافسي جماهيري يجمع طلاب وطالبات المملكة في مسابقة ثقافية تثري الجوانب المعرفية والتعليمية والوطنية، بمشاركة 16 منطقة تعليمية، لتحقيق التفوق وتبادل الخبرات، وتحفيز الطلاب والطالبات على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي.