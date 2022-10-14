إثارة الشائعات بالدجل.. مختص: عقوبتها السجن 5 سنوات و3 ملايين غرامة

وأضاف: "عاقب المنظم من يرتكب مثل تلك الأفعال، حيث نصت المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، كما يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة".