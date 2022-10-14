إثارة الشائعات بالدجل.. مختص: عقوبتها السجن 5 سنوات و3 ملايين غرامة

ظهرت في الآونة الأخيرة تغريدات أو ما شابهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بطرق وأساليب مختلفة يترتب عليها إثارة الشائعات وتأجيج الرأي العام، ومن ذلك انتشار ظاهرة تفسير أو إدعاء تفسير الرؤى، أو دجل استقراء المستقبل ونشرها علنًا، مثل الإدعاء بأنَّ المجتمع على موعد في يوم محدد أو تاريخ معين مع حدوث تغيرات أو مستجدات ستغير واقعه ومستقبله.
وأوضح المحامي معتز طلعت ناقرو لـ"سبق"، أنه سواءً كانت تلك التغريدات بحسن نية أو غير ذلك فإن نتيجتها دائماً واحدة، وهي الإضرار بأمن المجتمع وتأجيج الرأي العام.
وأضاف: "عاقب المنظم من يرتكب مثل تلك الأفعال، حيث نصت المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، كما يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة".