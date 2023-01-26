دعمًا لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية.. "هدف" يوقّع اتفاقية مع "ندلب"

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مقره بالرياض اليوم، اتفاقية تعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"؛ لدعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في الفرص المتولدة من مبادرات وأعمال البرنامج، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري في قطاعات البرنامج ورفع كفاءتها، تماشيًا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة، ودعماً لمبادرات رؤية المملكة 2030.
ووقّع الاتفاقية مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني والرئيس التنفيذي لمكتب البرنامج المهندس سليمان بن خالد المزروع.
وتسهم الاتفاقية مع جهود القطاعات ذات العلاقة؛ إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة، مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة؛ وذلك على نحو يسهم في إيجاد فرص وظيفية وتدريبية واعدة للكوادر الوطنية؛ بما يعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي.
وتضمنت بنود الاتفاقية؛ أهمية التعاون بين الطرفين لتبادل المعلومات والآراء ونقل الخبرات والتجارب، وتنفيذ مشاريع مشتركة، على سبيل المثال ما تم العمل عليه من دعم مبادرة سنة في الصناعة بالتعاون مع الجهات الشريكة، بما ينعكس على تنمية وتطوير القدرات البشرية للعمل في قطاعات البرنامج الواعدة.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون؛ ورفع تقارير دورية وتوصيات بشأن سير العمل.
يُذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية أنشأ وحدة متخصصة لتفعيل دوره كممكن استباقي للشراكات مع برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك لدعم بناء القدرات البشرية الوطنية ومواءمتها مع الوظائف المتولدة من رؤية المملكة 2030.