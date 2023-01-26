دعمًا لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية.. "هدف" يوقّع اتفاقية مع "ندلب"

وتسهم الاتفاقية مع جهود القطاعات ذات العلاقة؛ إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة، مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة؛ وذلك على نحو يسهم في إيجاد فرص وظيفية وتدريبية واعدة للكوادر الوطنية؛ بما يعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي.