تحالف بين مجموعة stc وعدد من الشركات لتشكيل ائتلاف ومكتب تنفيذي لمشروع "سواهر" التابع لـ"سدايا"

أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، عن مشاركتها مع عدة شركات في الشركات لتشكيل ائتلاف ومكتب تنفيذي لمشروع "سواهر" التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وتتمثل مشاركة مجموعة stc في تمكين الأسس التقنية للمشروع.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الكيانات التحالف على هامش أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية، الذي أُقيم يومي 12 – 13 فبراير في "ذي أرينا" الرياض، بحضور كل من المهندس رياض سعيد معوض الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال لمجموعة stc، والمهندس محمد منصور البراك نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشراكات للشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم)، وعبد العزيز المعمر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي).
تهدف الكيانات المذكورة إلى تشكيل ائتلاف في تخصصاتهم وخبراتهم المختلفة في مجالات وقطاعات الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتشغيلية المتعلقة ببرنامج منصة سواهر، وإنشاء مكتب تنفيذي يُعنى بتولي الأعمال التنظيمية وأعمال إدارة البرنامج والعلاقات بين أعضاء الائتلاف، بما يسهم في تحقيق الطموح العام لمنصة سواهر المتمثل في الارتقاء بمدن المملكة لتصبح الأكثر أماناً في العالم بالتبني المسؤول والتكامل الفعّال للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وكاميرات التحليل الذكي.
من جانبها، ستعمل stc على دعم هذا التحالف من خلال توفير تقنيات اتصال متطورة بمعايير عالمية، وتمكين النمو المستدام، بما يسهم في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.