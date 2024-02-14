تحالف بين مجموعة stc وعدد من الشركات لتشكيل ائتلاف ومكتب تنفيذي لمشروع "سواهر" التابع لـ"سدايا"

تهدف الكيانات المذكورة إلى تشكيل ائتلاف في تخصصاتهم وخبراتهم المختلفة في مجالات وقطاعات الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتشغيلية المتعلقة ببرنامج منصة سواهر، وإنشاء مكتب تنفيذي يُعنى بتولي الأعمال التنظيمية وأعمال إدارة البرنامج والعلاقات بين أعضاء الائتلاف، بما يسهم في تحقيق الطموح العام لمنصة سواهر المتمثل في الارتقاء بمدن المملكة لتصبح الأكثر أماناً في العالم بالتبني المسؤول والتكامل الفعّال للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وكاميرات التحليل الذكي.