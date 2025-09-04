نجاح أول عملية ترميم لطفلة تعاني من الشفة الأرنبية بمستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة

وأوضح تجمع جدة الصحي الثاني أن العملية أُجريت بتكامل بين أقسام جراحة الفم والوجه والفكين، والتخدير، والعمليات، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، مما يعزز فرص الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية في الحصول على رعاية طبية متقدمة.