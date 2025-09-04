نجاح أول عملية ترميم لطفلة تعاني من الشفة الأرنبية بمستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال التخصصي التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، في إجراء أول عملية ترميم لطفلة تعاني من الشفة الأرنبية، ضمن البرنامج العلاجي المعتمد في التجمع.
وأوضح تجمع جدة الصحي الثاني أن العملية أُجريت بتكامل بين أقسام جراحة الفم والوجه والفكين، والتخدير، والعمليات، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، مما يعزز فرص الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية في الحصول على رعاية طبية متقدمة.
وأكد أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، ويمثل امتدادًا للجهود المبذولة لتوفير برامج علاجية متكاملة.