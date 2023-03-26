انطلاق المرحلة الأولى من مشروع مؤسسة العثيم الخيرية لبناء (1000) في عددٍ من مناطق المملكة

أعلنت مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الخيري بناء (1000) وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة.
وجاءت انطلاقة المرحلة الأولى من محافظة المذنب بمنطقة القصيم بالتوقيع مع مقاول المشروع شركة مشاريع القصيم للتجارة والصناعة والتي مثلها المدير العام واستشاري المشروع مكتب الصياف للاستشارات الهندسية، وذلك لتنفيذ (20) وحدة سكنية بتكلفة مالية تصل إلى ( 6،400،000) ريال.
وصرح الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية بأن تنفيذ (20) وحدة سكنية في محافظة المذنب يأتي في إطار اتفاقية التعاون الثنائية التي تم التوقيع عليها من قِبل مؤسسة العثيم الخيرية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير (1000) وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في عددٍ من مناطق المملكة، وذلك في إطار مساهمة القطاع غير الربحي في دعم الإسكان وتوفير الحلول السكنية المستدامة للأسر الأشد حاجة.
وأكد العثيم أن مشروع المؤسسة الخيري يأتي تعضيدًا لروح التكافل الاجتماعي للمشاركة في استدامة العطاء الخيري الذي هو ديدن هذه البلاد المباركة, حتى أصبحت مملكتنا محل الاقتداء لما اشتهرت به من فضائل البذل والعطاء بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رائد العمل الخيري ومؤسس المشروعات الإنسانية وولي عهده الأمين رئيس مجلس الأمناء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهندس رؤية 2030.
يُذكر أن مؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية إحدى المؤسسات الخيرية التي تهتم بالعمل الخيري المستدام وتعمل لخدمة المجتمع والسعي إلى تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من خلال الدعم المباشر وتبني المشروعات ذات النفع المستمر, ودعم المبادرات الرائدة في كل المجالات.