انطلاق المرحلة الأولى من مشروع مؤسسة العثيم الخيرية لبناء (1000) في عددٍ من مناطق المملكة

وصرح الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية بأن تنفيذ (20) وحدة سكنية في محافظة المذنب يأتي في إطار اتفاقية التعاون الثنائية التي تم التوقيع عليها من قِبل مؤسسة العثيم الخيرية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير (1000) وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في عددٍ من مناطق المملكة، وذلك في إطار مساهمة القطاع غير الربحي في دعم الإسكان وتوفير الحلول السكنية المستدامة للأسر الأشد حاجة.