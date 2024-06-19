قسطرة قلبية عاجلة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة تنقذ حاجًا سعوديًا تعرض لجلطة قلبية حادة

نجح الفريق الطبي بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني، في إنقاذ حاج سعودي الجنسية يبلغ من العمر 35 عامًا بعملية قسطرة قلبية علاجية عاجلة، تعرّض لجلطة قلبية حادة قبل صعوده الطائرة في طريق العودة لمنطقته نجران بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وفي التفاصيل، تعرّض الحاج السعودي لجلطة قلبية حادة كادت أن تودي بحياته قبل عودته إلى منطقة نجران بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث تمت مباشرة الحالة من قبل الفرق الإسعافية بمراكز المراقبة الصحية بالمطار، والتنسيق الطبي بشكل عاجل وسريع مع مجمع الملك عبدالله الطبي لعلاج الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ليتم قبوله فورًا بمركز القلب.
وعند وصول الحالة لقسم الطوارئ بالمجمع الطبي، تمت مباشرة حالة الحاج من قبل الفريق الطبي المختص في علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية، حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين وجود جلطة قلبية حادة وفشل كلوي مزمن.
ونظرًا لخطورة الحالة الطبية، قرر الأطباء إجراء قسطرة قلبية علاجية عاجلة، حيث تم تحضير الحاج ونقله إلى غرفة القسطرة القلبية، تم فيها إزالة الجلطة بنجاح وتركيب دعامة في الشريان الأمامي النازل، حيث استغرقت 30 دقيقة، وتكللت بالنجاح دون حدوث مضاعفات تذكر.
بعدها نُقِلَ المريض إلى قسم العناية القلبية للاطمئنان على حالته الصحية، والتأكد من استقرارها ومن ثم السماح له بمغادرة المجمع الطبي بعد 48 ساعة وهو يتمتع بصحة جيدة.