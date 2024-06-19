قسطرة قلبية عاجلة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة تنقذ حاجًا سعوديًا تعرض لجلطة قلبية حادة

ونظرًا لخطورة الحالة الطبية، قرر الأطباء إجراء قسطرة قلبية علاجية عاجلة، حيث تم تحضير الحاج ونقله إلى غرفة القسطرة القلبية، تم فيها إزالة الجلطة بنجاح وتركيب دعامة في الشريان الأمامي النازل، حيث استغرقت 30 دقيقة، وتكللت بالنجاح دون حدوث مضاعفات تذكر.