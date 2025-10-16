رفعوا قيمة الإيجار بالرياض.. "هيئة العقار" ترصد 18 مؤجرًا خالفوا ضوابط العلاقة الإيجارية

وأوضحت الهيئة أن إجمالي البلاغات التي تم استقبالها بلغ (268) بلاغًا، واستكملت مستندات الإثبات لـ(250) بلاغًا منها، في حين تم رصد (18) مؤجرًا خالفوا الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، واستكملت الإجراءات النظامية بحقهم، مبينةً أن المخالفات المرصودة شملت رفع القيمة الإيجارية في مدينة الرياض، وزيادة الإيجار للعقارات الشاغرة عن قيمة آخر عقد إيجار، وعدم تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة "إيجار"، إضافة إلى الامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات النظامية التي حددتها الأحكام.