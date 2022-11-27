بتنظيم "الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.. الرياض تحتضن "معرض المجوهرات السعودي" من 6 إلى 10 ديسمبر القادم

• المعرض يحظى بمشاركة محلية ودولية فاعلة من المحترفين والخبراء في مجال صناعة المجوهرات من جميع أنحاء العالم.
• المملكة تتصدر قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للذهب، وتحتل المركز التاسع في قائمة أكبر 10 دول في شراء الذهب في العالم.
تحتضن العاصمة السعودية الرياض "معرض المجوهرات السعودي" الذي يقام تحت مظلة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2022 بالقرب من بوليفارد رياض سيتي. وسيقام المعرض بمشاركة العشرات من الشركات المحلية والعالمية، ومصممي المجوهرات والساعات الفاخرة، والخبراء والمختصين؛ لإثراء تجربة عشاق أرقى المجوهرات والمصوغات العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الأستاذ أمجد بن عصام شاكر، في تصريح بهذه المناسبة: "نعمل على أن يكون هذا المعرض بمثابة منصة عالمية متميزة تجمع أكبر الشركات، وأهم الصاغة وتجار المجوهرات، وأرقى العلامات التجارية، ووجهة مثالية لعشاق الحلي والقطع النادرة تحت سقف واحد؛ لمنحهم فرصة التواصل والالتقاء المباشر، وتبادل المعرفة والخبرة لتطوير هذه الصناعة الواعدة، وتمكين مصممي المجوهرات السعوديين من بناء شراكات هادفة ومثمرة مع نظرائهم العالميين؛ مما يؤكد المكانة البارزة للمملكة ودورها الرائد في سوق المجوهرات".
وأكد "شاكر" حرص الهيئة على دعم إقامة المعارض العالمية لتمكين نمو قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، وتسويق الفرص النوعية التي تزخر بها المملكة وما تتمتع به من مزايا، وإبراز مكانتها لتكون من أهم الوجهات العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات، توافقًا مع رؤية المملكة 2030.
وإضافة إلى مشاركة عشرات الشركات الدولية والمحلية في معرض المجوهرات السعودي؛ سيتناول المعرض خلال أيامه الخمسة العديدَ من المحاور وورش العمل التي تهدف إلى الإثراء المعرفي والعملي في مجال تصميم وصناعة المجوهرات، التي ستركز على عدة موضوعات هامة من بينها تصميم وتصنيع المجوهرات، والفرص الواعدة في قطاع المجوهرات، وفن اقتناء المجوهرات، بالإضافة إلى دراسة اتجاهات الموضة في هذا القطاع، ومبادرات الدعم المحلي لمشاريع الذهب والمجوهرات التي تعتبر من أكثر الأنشطة الاقتصادية نموًّا في المملكة بزيادة سنوية في المبيعات بلغت 36% في الربع الثاني لعام 2022. وتتصدر المملكة قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للذهب، كما احتلت المركز التاسع في قائمة أكبر 10 دول في شراء الذهب في العالم خلال عام 2021.
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