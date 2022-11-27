بتنظيم "الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.. الرياض تحتضن "معرض المجوهرات السعودي" من 6 إلى 10 ديسمبر القادم

وإضافة إلى مشاركة عشرات الشركات الدولية والمحلية في معرض المجوهرات السعودي؛ سيتناول المعرض خلال أيامه الخمسة العديدَ من المحاور وورش العمل التي تهدف إلى الإثراء المعرفي والعملي في مجال تصميم وصناعة المجوهرات، التي ستركز على عدة موضوعات هامة من بينها تصميم وتصنيع المجوهرات، والفرص الواعدة في قطاع المجوهرات، وفن اقتناء المجوهرات، بالإضافة إلى دراسة اتجاهات الموضة في هذا القطاع، ومبادرات الدعم المحلي لمشاريع الذهب والمجوهرات التي تعتبر من أكثر الأنشطة الاقتصادية نموًّا في المملكة بزيادة سنوية في المبيعات بلغت 36% في الربع الثاني لعام 2022. وتتصدر المملكة قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للذهب، كما احتلت المركز التاسع في قائمة أكبر 10 دول في شراء الذهب في العالم خلال عام 2021.