"جامعة فيصل" تقدم أول بحث في الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة بـ"ملتقى الشارقة"

وقال أستاذ الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور مصعب بن فالح الحربي؛ أن مفهوم البحث العلمي أخذ مكانته محلياً وخليجياً وعربياً، وأصبح الاستثمار فيه ضروريًا لمخاطبة المستقبل بلغة لها أبعادها في منظومة التنمية وتحقيق حياة واعدة للإنسانية؛ مبيناً أن التعاون بين مؤسسات التعليم من جامعات ومراكز بحثية والمؤسسات الأخرى من شركات ومنظمات غير حكومية يمكن أن يؤدي إلى جني فوائد اقتصادية واجتماعية واعدة؛ خاصة إذا كانت هذه الأبحاث العلمية تتسم بالابتكار والاختراعات النادرة المبنية على المنتج البحثي.